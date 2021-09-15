Xiaomi представила "умные" очки

Фото из открытых источников

Очки работают на операционной системе Android

Китайская компания Xiaomi представила собственные "умные" очки Xiaomi Smart Glasses. Об этом сообщает TechCrunch.

Xiaomi Smart Glasses имеют возможность делать фото благодаря своей камере в 5 Мп. Более того, очки также смогут отображать сообщения и уведомления, совершать звонки, показывать различные карты и переводить текст в реальном времени перед глазами пользователей.

Сами же очки работают на операционной системе Android.

В компании убеждены, что Xiaomi Smart Glasses не будут служить вторым экраном для смартфона. Они могут стать полноценной его заменой, ведь могут самостоятельно выполнять многие функции как и смартфон.

Стоимость одного экземпляра пока неизвестна.

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