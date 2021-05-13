WhatsApp с 15 мая будет ограничивать пользователей, которые не примут новую политику
Их будут ждать постепенные ограничения
Приложение WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой по передаче персональных данных Facebook. Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.
"Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление. Эти данные не у всех пользователей одновременно", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отклонение новой политики будет означать:
- отсутствие доступа к списку чатов, однако, возможность отвечать на входящие аудио - и видеозвонки;
- возможность читать сообщения или отвечать на них.
"Через несколько недель ограниченной функциональности вы больше не сможете получать входящие звонки и сообщения, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон", - пояснили в компании.
При этом добавляется, что удалять профили лиц, не принявших новую политику не будут.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp заверили об отсутствии возможности просматривать переписку своих клиентов. Для увеличения прозрачности работы компании ввели новую политику конфиденциальности.