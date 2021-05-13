WhatsApp с 15 мая будет ограничивать пользователей, которые не примут новую политику

Их будут ждать постепенные ограничения

Приложение WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой по передаче персональных данных Facebook. Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.

"Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление. Эти данные не у всех пользователей одновременно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отклонение новой политики будет означать:

отсутствие доступа к списку чатов, однако, возможность отвечать на входящие аудио - и видеозвонки;

возможность читать сообщения или отвечать на них.

"Через несколько недель ограниченной функциональности вы больше не сможете получать входящие звонки и сообщения, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон", - пояснили в компании.

При этом добавляется, что удалять профили лиц, не принявших новую политику не будут.

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Ранее сообщалось, что в WhatsApp заверили об отсутствии возможности просматривать переписку своих клиентов. Для увеличения прозрачности работы компании ввели новую политику конфиденциальности.