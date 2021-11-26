"Вызывает беспокойство": ВОЗ оценила новый штамм COVID

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Предполагается, что этот штамм легче передается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается. Об этом сообщает Минздрав Швейцарии.

"Недавно обнаружен вариант вируса B.1.1.529. В нем больше мутаций, чем наука знает о любом другом варианте. ВОЗ классифицировала этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новый вариант коронавируса передается легче, чем штамм "Дельта". Также существует вероятность, что существующие вакцины будут менее эффективными против него.

На этом фоне правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и других стран Южной Африки. Запрет действует неограниченный срок. Кроме того, авиационные власти страны выдавать специальное разрешение на вывоз швейцарских граждан и лиц, имеющих вид на жительство в Швейцарии.

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасен, чем предыдущие, и устойчив к вакцинам, Однако который не является очень распространенным.

Кроме того, к европейским странам, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.