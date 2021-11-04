Выздоровевшие от COVID-19 смогут получить цифровой сертификат: Что известно

Google

Это касается тех, кто получил диагноз болезни в 2020-2021 годах

В Украине выздоровевшие от COVID-19, со следующей недели смогут генерировать цифровой сертификат восстановление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, сертификат о выздоровлении от коронавируса будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях желтого и красного уровней эпидопасности;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в доверительную сеть е-здоровья ЕС.

В то же время данный документ позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать общественные учреждения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз с момента запуска нового сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

"При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинский запись врача об установленном диагнозе, который отображается в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время оформить COVID-сертификат в приложении "Дія" смогут владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство.

Также будет добавлен небиометрическое удостоверение, которые выдавались до 2018 года.