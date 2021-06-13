Выявлено изменение основных симптомов COVID-19

CDC

Ученые считают наиболее частыми симптомами головную боль, насморк и боль в горле

Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов. Об этом заявляют ученые одного из старейших университетов Англии - Королевского колледжа Лондона, передает Mirror.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость. Головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса.

Ученые рассказали, что в начале пандемии сильный кашель наблюдался у 46% заразившихся. Но теперь основными стали другие симптомы.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор считает важным, чтобы больные с признаками простуды проходили тестирование. По его словам, "индийский" вариант коронавирус напоминает простую простуду у молодых людей, и они могут стать источником распространения COVID-19.

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Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойство.