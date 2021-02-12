Выступала в Крыму: Российской танцовщице запретили въезд в Украину
Запрет наложен сроком на три года
В аэропорту "Борисполь" во время пограничного контроля задержали и запретили въезд в Украину танцовщице, которая является гражданкой РФ и несколько лет назад незаконно посещала Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ДСПУ.
Согласно сообщению, пограничники обратили на нее внимание, поскольку в отношении женщины была предварительная информация от других правоохранительных органов относительно возможной незаконного путешествия в Крым.
Как отмечается, было установлено, что россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года.
На территории аннексированного Крымского полуострова она участвовала в гала-концерте, ведь работает танцовщицей и хореографом.
Из-за нарушений пограничники запретили россиянке въезд в Украину сроком на три года.
Напомним, недавно пограничники не пустили в Украину российскую актрису Глафиру Тарханову, которая незаконно посещала временно оккупированную АР Крым, она получила запрет на въезд на 3 года.