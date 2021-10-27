Высокая температура не является поводом вызвать скорую помощь, - Кузин

Игорь Кузин МИНЗДРАВ

По его словам, 26 октября скорую вызвали 55 тысяч раз

Только высокая температура не является основанием для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время онлайн-брифинга.

"За минувшие сутки, 26 октября в Украине скорую помощь вызвали 55 тысяч раз, и каждый день количество обращений растет", - отметил он.

Кузин призвал граждан вызывать медиков только при наличии следующих симптомов:

боль в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92%

"Вызывая врачей при отсутствии значительных симптомов во время пандемии COVID-19 означает, забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", – сказал главный санитарный врач.

Как сообщалось ранее, чуть более 6% среди госпитализированных с COVID-19 с 11 по 22 октября в Украине было вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины. Согласно официальной статистике заболеваемости на сайте ЦОЗ, в указанный период в украинские больницы с коронавирусом попало 48 929 человек.