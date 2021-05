Вышел трейлер сериала принца Гарри и Опры Уинфри о психическом здоровье

Принц Гарри и Опра Уинфри Фото из открытых источников

Премьера сериала "Тот я, которого ты не видишь" состоится на Apple TV+ 21 мая

Видеосервис Apple TV+ представил трейлер документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри о психическом здоровье. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Apple TV.

Сериал называется "Тот я, которого ты не видишь" (The Me You Can't See). Он исследует проблемы психического здоровья и эмоционального благополучия, сосредотачиваясь на личных историях известных людей.

Как отмечается, соответствующий проект основан на многолетней работе герцога Сассекского с инициативами, связанными с психическим здоровьем, где он делился личным опытом и поддерживал людей.

В съемках ленты приняли участие 14 специалистов в области ментального здоровья, а также певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз, чемпионка Панамериканского чемпионата по боксу Вирджиния Джинни Фукс и другие.

Премьера запланирована на Apple TV+ в эту пятницу, 21 мая 2021 года.

Напомним, ранее стриминговая компания Netflix официально подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл создадут сериал для платформы. Лента будет рассказывать об известных на весь мир соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games), основателем и патроном которого с 2014 года является герцог Сассекский.