Подчеркивается, что для поступления на бакалавриат в 2022 году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).

В частности выпускник, желающий поступить в учреждение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ВНО ему нужны для поступления на ту или иную специальность.

Как известно, ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство образования и науки разместило для общественного обсуждения проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. Планируют использовать современные цифровые подходы.