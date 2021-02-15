Выплаты по безработице в Украине: Размер и кто может на них рассчитывать

В Украине быстро растет количество безработных Фото из открытых источников

Размер пособия определяют в процентах к средней заработной плате (доходу)

Пандемия COVID-19 вызвала одну из проблем в Украине – пик безработицы. Следовательно, издание "Информатор" собрало информацию о том, сколько платят безработным, и кто может получать такую помощь.

Размер пособия определяют в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:

стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Затем, минимальный размер пособия по безработице:

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного менее 6 месяцев, составляет 650 грн (на период карантина – 1 тысяча грн);

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет более шести месяцев – 1800 грн.

Новости по теме: Киевских безработных будут переучивать на программистов: Как это будет работать

Максимальный размер помощи не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 9080 грн.

К слову, каждый украинец, который потерял работу, имеет право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице. Ее назначают всем, кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода или зарплаты.

Статус безработного могут получить:

лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые не получают никакого заработка, но готовы работать;

подростки до 16 лет, которые уже работали, но были уволены из-за сокращения штата, перепрофилизации предприятия, его закрытия;

инвалиды трудоспособного возраста, получающие пенсию по инвалидности, социальную помощь.

Новости по теме: В Украине расширили пособие безработным на период других карантинов и ЧС

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 января в Украине 485,3 тысячи человек имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем 25 января 2020 года.