Выплаты по безработице в Украине: Размер и кто может на них рассчитывать
Размер пособия определяют в процентах к средней заработной плате (доходу)
Пандемия COVID-19 вызвала одну из проблем в Украине – пик безработицы. Следовательно, издание "Информатор" собрало информацию о том, сколько платят безработным, и кто может получать такую помощь.
Размер пособия определяют в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:
- стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
- от 2 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 10 лет – 60%;
- более 10 лет – 70%.
Затем, минимальный размер пособия по безработице:
- если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного менее 6 месяцев, составляет 650 грн (на период карантина – 1 тысяча грн);
- если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет более шести месяцев – 1800 грн.
Максимальный размер помощи не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 9080 грн.
К слову, каждый украинец, который потерял работу, имеет право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице. Ее назначают всем, кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода или зарплаты.
Статус безработного могут получить:
- лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые не получают никакого заработка, но готовы работать;
- подростки до 16 лет, которые уже работали, но были уволены из-за сокращения штата, перепрофилизации предприятия, его закрытия;
- инвалиды трудоспособного возраста, получающие пенсию по инвалидности, социальную помощь.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 января в Украине 485,3 тысячи человек имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем 25 января 2020 года.