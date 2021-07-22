В Украине выплату надбавок к пенсиям полицейских и военных перенесли на август

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Их выплатят до повышенных размеров пенсий за июль

Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысячам бывших полицейских и военных. Эти деньги выплатят в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 14 июля по инициативе президента Владимира Зеленского правительство приняло решение о повышении пенсий военным. Оно предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривны. Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины повысил надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.