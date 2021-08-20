Выплата субсидий: В Украине заработает новая система для проверки получателей помощи

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В системе будет вся информация об украинцах, претендующих на получение помощи от государства

Осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат. Об этом в эфире "Сніданку" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отмечается, эта система поможет быстрее проверять претендентов на получение субсидии. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

"В системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какую имеет прибыль, стаж. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и предоставлять ее тем, кто действительно в ней нуждается", – добавила Лазебная.

Известно, что изначально система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине – 120 видов социальной помощи.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий, которая будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина.