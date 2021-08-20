home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Выплата субсидий: В Украине заработает новая система для проверки получателей помощи

Фото из открытых источников

В системе будет вся информация об украинцах, претендующих на получение помощи от государства

Осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат. Об этом в эфире "Сніданку" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отмечается, эта система поможет быстрее проверять претендентов на получение субсидии. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

"В системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какую имеет прибыль, стаж. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и предоставлять ее тем, кто действительно в ней нуждается", – добавила Лазебная.

Известно, что изначально система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине – 120 видов социальной помощи.

Новости по теме: На помощь детям из малообеспеченных семей направлено 290 млн грн, - Минсоцполитики

Напомним, ранее Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий, которая будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Израиле бустерной дозой будут вакцинировать лиц старше 40 лет и учителей Израиль утвердил третью дозу вакцин от COVID-19 для людей старше 50 лет Израиль подвергся ракетному удару с территории Ливана, ЦАХАЛ ответил На севере Израиля сработали сирены тревоги

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект