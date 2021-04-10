Выплата пенсий во время локдауна: В ПФ сделали важное заявление

Во время потенциального общеукраинского локдауну пенсии будут выплачиваться в обычном режиме. Такое заявление сделала заместитель председателя правления Пенсионного Фонда Ирина Ковпашков эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Порядок выплаты пенсий в Украине определен законом. И таких способов два: с доставкой на дом через "Укрпочту" и через счета в банках. Мы уже проживаем в условиях карантинных ограничений более года, и выплаты осуществляются в установленные сроки и доставляются всем пенсионерам, имеющим право на них. Никаких чрезвычайных событий, которые помешают нам финансировать выплаты пенсий, мы не видим", - сказала она.

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Также Ковпашко рассказала, может ли повлиять дефицит Пенсионного фонда на пенсионные выплаты.

"Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, нужно понимать, что это. Это определено в законе – менее попадания солидарной системы за счет единого соцвзноса, чем те суммы, которые направляются на выплату из солидарной системы за счет единого соцвзноса. Суммы средств, привлеченных с Единого казначейского счета в виде заимствований на возвратной основе, никак не влияют на обеспечение финансирования", - добавила чиновница.

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По ее словам, нехватка денег в фонде никак не скажется на выплатах из-за пределов финансовых назначений, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год.