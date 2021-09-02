Выходные в сентябре: Как будут работать и отдыхать украинцы

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Дополнительных выходных в сентябре не предусмотрено

В первый месяц осени 2021 года украинцы будут иметь 22 рабочих дня и восемь выходных, из которых все субботы и воскресенья.

Как отмечается, в соответствии с Кодексом законов о труде Украины, в сентябре дополнительных выходных не предусматривается.

В то же время на первый месяц осени приходится ряд христианских праздников:

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи,

19 сентября – Михайлово чудо,

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы,

27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

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Кроме этого, в сентябре отмечают такие праздники:

1 сентября - День знаний,

9 сентября - День дизайнера,

13 сентября - День программиста,

19 сентября - День работника леса,

21 сентября - Международный день мира,

27 сентября - Всемирный день туризма,

30 сентября - Международный день переводчика.

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Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какую погоду следует ожидать украинцам в сентябре 2021 года.