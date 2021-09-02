Выходные в сентябре: Как будут работать и отдыхать украинцы
Дополнительных выходных в сентябре не предусмотрено
В первый месяц осени 2021 года украинцы будут иметь 22 рабочих дня и восемь выходных, из которых все субботы и воскресенья.
Как отмечается, в соответствии с Кодексом законов о труде Украины, в сентябре дополнительных выходных не предусматривается.
В то же время на первый месяц осени приходится ряд христианских праздников:
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи,
- 19 сентября – Михайлово чудо,
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы,
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
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Кроме этого, в сентябре отмечают такие праздники:
- 1 сентября - День знаний,
- 9 сентября - День дизайнера,
- 13 сентября - День программиста,
- 19 сентября - День работника леса,
- 21 сентября - Международный день мира,
- 27 сентября - Всемирный день туризма,
- 30 сентября - Международный день переводчика.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какую погоду следует ожидать украинцам в сентябре 2021 года.