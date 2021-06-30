Выходные в июле: Когда и сколько будут отдыхать украинцы

Фото из открытых источников

Дополнительные выходные по случаю государственных праздников в этом месяце не предусмотрены

В июле 2021 года украинцы будут работать 22 дня из 31-го заявленного в календаре и еще девять отдыхать.

При этом дни отдыха являются традиционными - в субботу и воскресенье. В этом месяце это: 3 - 4 июля, 10 - 11 июля, 17 - 18 июля, 24 - 25 июля, а также 31 июля.

Дополнительные выходные по случаю государственных праздников не предусмотрены, как и сокращенные рабочие дни.

Фото из открытых источников

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Как сообщалось, в июле мы будем иметь немало больших религиозных праздников, таких как Рождество Иоанна Предтечи и День апостолов Петра и Павла. Также закончится Петров пост и можно будет употреблять продукты животного происхождения. Но весомых государственных праздников на второй мест лета не выпадает.