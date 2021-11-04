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Выходные на Новый год и Рождество: Как будут отдыхать украинцы на праздники

Фото из открытых источников

На католическое Рождество в декабре также будет три выходных дня подряд, с 25 по 27 декабря

Появился календарь выходных дней в начале 2022 года. Украинцы традиционно будут отдыхать на Новый год и Рождество, но выходные выйдут с разрывом. Таким образом январь начнется с двух длительных уикендов подряд.

Так, 31 декабря будет короткий рабочий день, а Новый год 1 января выпадает по календарю на субботу, соответственно, выходными днями станут 1, 2 и понедельник 3 января.

Следующие выходные начнутся в пятницу 7 января - на Рождество. Таким образом, выходными днями будут 7, 8 и 9 января. Кроме того, четверг 6 января будет коротким рабочим днем.

К слову, 24 декабря 2021 года, скорее всего, будет сокращенный рабочий день на один час. Католическое Рождество 25 декабря выпадает на субботу, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной - в понедельник, 27 декабря.

Новости по теме: В Украине могут отказаться от переноса выходных из-за праздников

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что в Украине в период новогодних праздников будет холодно. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в отдельные дни до -15 градусов, а вот много снега не предвидится.

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