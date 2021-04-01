Вятрович в Facebook дважды посмеялся на фоне свечей Голодомора. Фото

Фото из соцсетей

На Facebook-странице народного депутата Владимира Вятровича есть фото, где он широко улыбается на фоне символики Голодомора 1932-1933 годов. Такую странную особенность поведения бывшего главы Института нацпамяти обнаружили подписчики нардепа в социальной сети, сообщает "Страна".

Как отмечается, выяснилось, что ряд фотографий профиля на странице народного депутата сопровождаются рамками (функция Facebook, позволяющая делать из фотографии коллаж, совмещая ее с тематической рамкой). Эти рамки часто касаются тем истории Украины, в том числе и трагических ее страниц.

Так, пользователи обратили внимание, что на одном из фото Вятрович смеется рядом призывом зажечь свечу памяти в честь жертв Голодомора. Такую рамку Вятрович сделал как раз в памятные дни в ноябре 2019 года.

Улыбчивость и жизнерадостность народного депутата сыграли злую шутку с обложками его профиля не единожды.

Ровно через год он с видом успешного человека снова улыбается на фоне подписи "1932-1933" со свечой.

В этот раз подписчики Вятровича удивились, что же такое происходит с памятью экс-главы Института нацпамяти. Примечательно, но под публикацией за 2019 год осуждающих комментариев еще не наблюдалось. Видимо, во второй раз терпение лопнуло.

На критику Вятрович не ответил и странные рамки не удалил.

Примечательно, что использовать рамки с темами голода на улыбчивых фотографиях Вятрович начал с ноября 2019 года, аккурат в дни, когда его обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в 2018 году устраивал "банкет" на День Голодомора.

"Год назад (в 2018, - Ред) Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен", - написал тогда нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в Facebook.

Вскоре после заявления, Бужанский опубликовал видео банкета, а также меню, в котором были блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинка с ананасом, пирожные. Всего - шесть видов мясных блюд.

По этому поводу сейчас против Вятровича расследуют уголовное дело - за нецелевую трату средств на фуршет в Институте нацпамяти.