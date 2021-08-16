Второй украинский самолет не может вылететь из аэропорта Кабула, - Кулеба

Все зависит от стабилизации ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о проблеме с эвакуацией украинцев из Афганистана. Об этом сообщает кориспондент " Укринформа ".

По его словам, второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь.

Он теоретически в какой - то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть-это пока вопрос без ответа.

Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал министр.

Кулеба также добавил, что Украина готова эвакуировать из Афганистана граждан других стран украинская сторона уже совершила во время эвакуации людей предыдущим рейсом.

Напомним, ранее мы писали, что из-за вооруженного конфликта в Афганистане, еще 74 гражданина Украины хотят эвакуироваться из страны. Сейчас посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации. Также дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.