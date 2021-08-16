home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Второй украинский самолет не может вылететь из аэропорта Кабула, - Кулеба

Фото из открытых источников

Все зависит от стабилизации ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о проблеме с эвакуацией украинцев из Афганистана. Об этом сообщает кориспондент "Укринформа".

По его словам, второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь.

Он теоретически в какой - то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть-это пока вопрос без ответа.

Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал министр.

Кулеба также добавил, что Украина готова эвакуировать из Афганистана граждан других стран украинская сторона уже совершила во время эвакуации людей предыдущим рейсом.

Новости по теме: В Афганистане остаются около 50 украинцев, - МИД

Напомним, ранее мы писали, что из-за вооруженного конфликта в Афганистане, еще 74 гражданина Украины хотят эвакуироваться из страны. Сейчас посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации. Также дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект