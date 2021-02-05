Вторая неделя февраля будет действительно яростной: снегопады и до -20

Транспортное движение в Одессе затруднено Фото: dumskaya.net

8 февраля в столице ожидаются снегопады и гололедица

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий и похолодание до -20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"6 февраля в южной части, на Прикарпатье и Винницкой области снег, в Карпатах местами значительный снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 6-13° мороза, в северных и центральных областях местами до 16° мороза; днем 1-8° мороза; на Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура в течение суток 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

7-8 февраля погода ухудшится еще больше, а ночная температура воздуха опустится до -20°.

В воскресенье и понедельник в Украине снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед.

Температура ночью 13-20° мороза, днем 7-14° мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью 3-10° мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла. На дорогах страны гололедица.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10-12°, днем -5-7° градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17°, днем -9-12°, без существенных осадков.

8 февраля в столице ожидаются снегопады и гололедица.

Напомним, ранее прогнозировалось, что в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.