ВСУ взяли на вооружение систему залпового огня "Верба"

Система залпового огня БМ-21У "Град" - ОКР "Верба/1" Укроборонпром

Цифровые системы "Верба" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжание в автоматическом режиме

Вооруженные силы Украины взяли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У "Град"- ОКР "Верба/1". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отмечается, цифровые системы "Верба" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжание в автоматическом режиме.

Боекомплект системы состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны поражать цели на расстоянии до 40 км. При этом перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.

Благодаря электронике время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз. Новая система стабилизации платформы значительно повысила точность огня. Также техника оснащена современными системами цифровой связи.

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Напомним, Соединенные Штаты Америки могут продать или передать Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол". Однако, директор программы исследований России в корпорации CNA Майкл Кофман считает, что система может быть неэффективна в Украине. По его словам, эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня.