ВСУ взяли на вооружение систему залпового огня "Верба"
Цифровые системы "Верба" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжание в автоматическом режиме
Вооруженные силы Украины взяли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У "Град"- ОКР "Верба/1". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Как отмечается, цифровые системы "Верба" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжание в автоматическом режиме.
Боекомплект системы состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны поражать цели на расстоянии до 40 км. При этом перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.
Благодаря электронике время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз. Новая система стабилизации платформы значительно повысила точность огня. Также техника оснащена современными системами цифровой связи.
Напомним, Соединенные Штаты Америки могут продать или передать Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол". Однако, директор программы исследований России в корпорации CNA Майкл Кофман считает, что система может быть неэффективна в Украине. По его словам, эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня.