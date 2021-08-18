ВСУ: Украинский самолет еще не получил безопасный коридор в аэропорт Кабула

Военно-транспорт самолет Ил-76МД Генеральный штаб ВСУ

Сейчас самолет ожидает в аэропорту Маскат (Султанат Оман)

Самолет, вылетевший сегодня из Борисполя в Кабул для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана до сих пор не получил безопасного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, 18 августа, с военного сектора аэропорта Борисполь до Кабула (Афганистан) с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспорт самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ)", - говорится в сообщении.

Известно, что в настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Также Украинский самолет пока не получил разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Учитывая сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Афганистана сейчас нет военных ВСУ или Нацгвардии, но остались частные лица, которые работали на военной базе по контракту.