ВСУ поднялись в рейтинге армий мира: Между Вьетнамом и Таиландом

Вооруженные силы Украины на передовой slovoidilo.ua

За два года армия Украины поднялись на четыре места в рейтинге

Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира, заняв 25 место с индексом 0,4396. Об этом говорится в рейтинге Global Firepower Index 2021.

Отмечается, что сегодня ВСУ занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира.

Как и раньше, в пятерку входят:

США-0,0718;

Россия - 0,0791;

Китай-0,0854;

Индия - 0,1207;

Япония - 0,1599.

Известно, что Global Firepower оценивает страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.

Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

Global Firepower Index 2021

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Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО). Введенные стандарты НАТО применяются в таких областях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия и тому подобное.