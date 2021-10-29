ВСУ поднялись в рейтинге армий мира: Между Вьетнамом и Таиландом
За два года армия Украины поднялись на четыре места в рейтинге
Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира, заняв 25 место с индексом 0,4396. Об этом говорится в рейтинге Global Firepower Index 2021.
Отмечается, что сегодня ВСУ занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира.
Как и раньше, в пятерку входят:
- США-0,0718;
- Россия - 0,0791;
- Китай-0,0854;
- Индия - 0,1207;
- Япония - 0,1599.
Известно, что Global Firepower оценивает страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.
Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.
Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО). Введенные стандарты НАТО применяются в таких областях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия и тому подобное.