Встреча с премьером и орден от Зеленского: Программа визита Меркель в Украину
В частности планируется обсуждение вопросов двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина страны.
Отмечается, что Меркель начнет свой визит в Украину с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.
После этого немецкий канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него "Орден Свободы", который является высшим орденом заслуг в Украине.
В частности канцлер Германии встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
По данным Кабмина Германии, Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам пресс-секретаря украинского лидера, они обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2".