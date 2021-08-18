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Встреча с премьером и орден от Зеленского: Программа визита Меркель в Украину

Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

В частности планируется обсуждение вопросов двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина страны.

Отмечается, что Меркель начнет свой визит в Украину с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого немецкий канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него "Орден Свободы", который является высшим орденом заслуг в Украине.

В частности канцлер Германии встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

По данным Кабмина Германии, Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

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Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам пресс-секретаря украинского лидера, они обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

 

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