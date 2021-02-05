Вскоре Украина получит 12 млн доз вакцин, - Офис президента

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Первые партии начнут поступать в феврале

Украина получила официальное подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca и Novavax. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, первые партии начнут поступать в феврале.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", – сказал Зеленский.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украину в феврале поступит 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech.