Всеукраинская перепись населения в 2023 году будет необычной: Что нового

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Перепись хотят проводить с использованием цифровых технологий

Всеукраинская перепись населения, которую планируют провести в 2023 году, будет необычной. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить её с использованием сверхсовременных цифровых технологий, об этом министр цифровой трансформации договаривался, в частности, и во время поездки в США. Поэтому перепись населения, которую мы начнем в 2023 году, она будет готовиться в течение 2022 года, на это закладываются соответствующие деньги, и она на самом деле принесет нам очень много инноваций и, без преувеличения говорю, изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова", – сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что Бюджетный комитет Верховной Рады выделил средства на проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году. На подготовку к проведению переписи выделено более 82 млн гривен.