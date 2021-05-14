Все субсидии нужно переоформить: Куда обращаться
Гражданам для переоформления дали срок в 5 месяцев
С мая 2021 года в Украине изменились правила получения жилищных субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отмечается, гражданам на переоформление субсидий предоставили срок в 5 месяцев. На основании документов, поданных в течение неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия будет назначена с мая 2021 года.
Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:
- через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ;
- непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;
- через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.
Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностных лиц Центра предоставления административных услуг.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что начиная с мая этого года получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение.