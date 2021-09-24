ВРУ ввела премию имени Мирослава Скорика

Ее будут присуждать за весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины и внедрение новейших незаурядных практик

Соответствующий президентский законопроект 5767 "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины" О государственных наградах Украины " поддержали 306 народных депутатов.

"Целью принятия Закона Украины "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "Про государственные награды Украины" является учреждение государственной награды в области музыкального искусства – Государственной премии Украины имени Мирослава Скорика", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что Государственную премию Украины имени Мирослава Скорика будут присуждать за весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины и внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой деятельности.

Как известно, Мирослав Скорик - один из самых ярких представителей современного поколения композиторов.

Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кавалер ордена "Знак Почета", награжден орденом "За заслуги" I, II, III степеней, академик Академии искусств Украины.

Автор музыки к более 40 художественным фильмам, среди них"Тени забытых предков". Его произведения регулярно исполняют в Украине и Европе.

Умер Мирослав Скорик 1 июня 2020 года на 82-м году жизни.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждение Государственной премии имени Александра Довженко. В этом году лауреатом премии стала кинорежиссер и сценарист Наталья Ворожбит.