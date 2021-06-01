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Соглашение между Украиной и Италией о признании водительских удостоверений приостановило действие

Фото из открытых источников

Сейчас ответственные ведомства работают над заключением нового соглашения

С 1 июня временно прекратило свою силу соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения. Об этом сообщает в Facebook украинское посольство в Италии.

Как отмечается, в настоящее время Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

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Новый документ после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

Также в посольстве предупредили, что любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности. О подписании и вступлении в действие нового соглашения будет дополнительно сообщено.

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Напомним, недавно в приложении "Дия" появилась функция замены водительского удостоверения и, для жителей семи городов, возможность изменить регистрацию места жительства.

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