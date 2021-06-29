Врач сообщила, сколько может иметь симптомов постковидный синдром

По словам эксперта, синдром может иметь различные проявления и насчитывать до 170 различных симптомов

"В целом постковидный синдром может иметь различные проявления и насчитывать до 170 различных симптомов. Поэтому важно самостоятельно контролировать артериальное давление, частоту пульса, температуру, показатели сатурации с помощью пульсоксиметра. При появлении таких отклонений, как боли в сердце, одышка, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, усиливающиеся при физической нагрузке, нужно обратиться к врачу для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения", – отметила Гаркуша.

По ее словам, COVID-19 может иметь негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вызывая процессы тромбообразования в сосудах и такие грозные осложнения, как инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и тромбы в артериях легких. В результате воспаления есть риск повреждения сердечной мышцы и как следствие – возникновения миокардита, перикардита, сердечной недостаточности, аритмии.

В частности, проявления постковидного синдрома могут наблюдаться более 12 недель после перенесения болезни.

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