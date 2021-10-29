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Врач рассказал, какие симптомы сейчас актуальны при заражении коронавирусом

Сергей Дубров Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Наиболее распространенными являются затрудненное дыхание и повышенная температура

В Украине при заболевании коронавирусной болезнью, некоторые симптомы начали прогрессировать. Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным трудно питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", – отметил он.

При этом, большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились. Среди них выделяют кашель, повышенную температуру, мышечную боль, затрудненное дыхание и усталость.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было предварительно. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", – подчеркнул Дубров.

По его словам, из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться, и буквально за несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

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Как сообщалось ранее, в Украине фиксируются специфические симптомы у пациентов, инфицированных "Дельта"-штаммом.

Сейчас около 95% случаев COVID-19 приходятся на "Дельту".

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