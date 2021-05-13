Врач назвал категорию людей, которая наиболее подвержена тромбозу

Фото из открытых источников

Речь идет о рисках независимо от вакцинации

Иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий заявил, что тромбозы венозных синусов головного мозга чаще всего происходят у женщин в возрасте до 55 лет. Об этом он рассказал в интервью с медицинской эксперткой UNICEF Ukraine Екатериной Булавиновой, сообщает пресс-служба МОЗ.

По словам врача, в тех редких случаях, когда после COVID-вакцинации у людей появлялись тромбозы, это были преимущественно женщины в возрасте до 55 лет.

В то же время ученые рассмотрели случаи тромбозов венозных синусов доковидной эпохи и установили, что в целом они чаще всего встречаются у женщин в возрасте до 55 лет.

Новости по теме: Образование тромбоза в ходе болезни COVID-19: Врач назвал главные признаки

Как отмечается, в результате заболевания COVID-19 тромбозы чаще возникали у женщин до 55 лет, после гриппа - тоже у женщин до 55 лет. То есть женщины до 55 лет более склонны развивать тромбозы, независимо от вакцинации.

Напомним, ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.