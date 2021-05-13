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Врач назвал категорию людей, которая наиболее подвержена тромбозу

Фото из открытых источников

Речь идет о рисках независимо от вакцинации

Иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий заявил, что тромбозы венозных синусов головного мозга чаще всего происходят у женщин в возрасте до 55 лет. Об этом он рассказал в интервью с медицинской эксперткой UNICEF Ukraine Екатериной Булавиновой, сообщает пресс-служба МОЗ

По словам врача, в тех редких случаях, когда после COVID-вакцинации у людей появлялись тромбозы, это были преимущественно женщины в возрасте до 55 лет.

В то же время ученые рассмотрели случаи тромбозов венозных синусов доковидной эпохи и установили, что в целом они чаще всего встречаются у женщин в возрасте до 55 лет.

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Как отмечается, в результате заболевания COVID-19 тромбозы чаще возникали у женщин до 55 лет, после гриппа - тоже у женщин до 55 лет. То есть женщины до 55 лет более склонны развивать тромбозы, независимо от вакцинации.

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Напомним, ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.

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