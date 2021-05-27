В мире может произойти катастрофа еще из-за одной группы коронавирусов, - врач

Непредсказуемые последствия может нести группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют

Существует еще одна группа коронавирусов , которая до сих пор не циркулирует, а если она появится - наступит всемирная катастрофа. Об этом сообщила известный врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью программе " Люди большого города ".

По ее словам, сейчас происходит спад заболеваемости коронавирусом: заболевших намного меньше, но количество смертей остается достаточно высокой - более 200 на день и на сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) выделяет три группы штаммов коронавируса:

дикий штамм, представляющий интерес, и он мутирует;

группа, которая "представляет озабоченность" - "британский" штамм, "бразильский" и его разновидности, а также "южноафриканский". "Индийский" штамм еще изучается, его в список "вызывающих озабоченность" не внесли;

которых еще нет, но они описаны.

"Если они появятся, то это будет вселенская катастрофа, потому что они уклоняются от антител и нашего лечения в том числе. Я думаю, что будет рост заболеваемости. Один из вариантов - середина лета, второй - осень. Если не появится какая-то новая мутация", - сказала Голубовская.

Для того, чтобы подготовиться к ситуации, по мнению инфекциониста, необходимо убрать децентрализацию системы биологической безопасности, вернув организацию, подобную СЭС.

Новости по теме: В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

"Все, что бы мы сейчас с вами ни говорили - не реализуется, если не будет людей, которые понимают, о чем идет речь. В СЭС взятки брали одни люди, а в центрах работали другие. Так вы уберите эту коррупционную составляющую, но оставьте систему биобезопасности! А у нас законопроект в свое время сделали, согласно которому наша с вами биобезопасность отдана на откуп местным властям. Это все равно, что СБУ децентрализовать. Наши системы были рассчитаны на быстрое и массовое оказание медицинской помощи. И, как оказалось, чтобы выжить, не нужно очень красивых больниц. Нужны кровать, кислород, грамотный врач и медсестра", - пояснила инфекционист.

Кроме того, врач подчеркнула, что локдауны нас не спасут.

"Он должен был быть жестким и вводиться в самом начале эпидемии. В разгар ее это бессмысленно. Естественно, идут волны - подъемы и спады заболеваемости естественным путем. На этом можно спекулировать. А в самом начале распространенность заболевания можно прервать", - резюмировала Голубовская.

Ранее сообщалось, что массовое скопление людей, которые приехали со всех концов мира, на Олимпийские игры в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового "олимпийского" типа COVID-19.