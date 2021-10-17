Впервые за 20 лет увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, - ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Сейчас надо прежде всего бороться с бедностью и несправедливым распределением вакцин

Рост количества людей, которые живут в условиях крайней бедности, наблюдается впервые за двадцать лет и связано прежде всего с пандемией коронавирус, борьба с которой негативно повлияло на экономики стран мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября.

По словам Гутерриша, в прошлом году еще 120 млн человек оказались за чертой бедности.

"Неравномерное восстановление еще больше увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявлений", - отмечает он.

По словам председателя, сейчас надо прежде всего бороться с бедностью и несправедливым распределением вакцин.

Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, в частности женщин.

Он предложил оказывать помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неофициальной занятостью и уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования детей и здравоохранения в целом.

Ранее сообщалось, что в Италии с начала пандемии коронавирус, резко увеличилось количество бедных.