Возможные подтопления домов: ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках

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Объявлен желтый и оранжевый уровни опасности

В четырех областях Украины в период с 3 по 5 марта ожидается повышение уровня воды на реках, что может повлечь подтопление хозяйственных построек и домов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДСНС.

"3-5 марта продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м (над текущими уровнями воды) с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратновского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Емильчинского района Житомирской области и г. Червоноград (р. Солокия приток Западного Буга во Львовской обл., уровень опасности желтый).

Кроме этого, спасатели предупреждают, что на р. Рата у с. Междуречье (приток Западного Буга во Львовской обл.) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов, домов в деревнях Селец, Междуречье (оранжевый уровень опасности).

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Напомним, по прогнозам синоптиков в среду, 3 марта, в Украине ожидается изменчиво облачная погода, без осадков, в некоторых регионах температура поднимется до +12 градусов.