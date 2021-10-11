Возле заповедника "Аскания-Нова" запретили использовать ядохимикаты

Весной этого года на Херсонщине в результате использования химикатов для борьбы с грызунами на основе бродифакума погибло 2 236 птиц

В Херсонской области в радиусе 40 км от заповедника "Аскания-Нова" запретили использовать ядохимикаты не биологического происхождения для борьбы с грызунами. Об этом сообщила Херсонский областной совет.

Отмечается, что речь идет о препаратах на основе веществ бродифакум, бромадиолон и флокумафен.

В случае, если фермер не знает, можно ли использовать тот или иной яд, рекомендуют обращаться по телефону к и. о. директора Департамента развития сельского хозяйства и орошения ОГА.

Правоохранители заверили, что в пределах своих полномочий будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений начинать уголовные производства.

Отмечается, что сейчас в ядре заповедника "Аскания-Нова" ночуют 12 тысяч журавлей и 7 тысяч жеребцев, но кормиться они летают за его пределы, именно в 40-километровой зоне, и это территория, на которой работают многие агропредприятий и фермеров.

Как известно, весной этого года на Херсонщине в результате использования препарата для борьбы с грызунами на основе бродифакума погибло 2 236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины.

Общая сумма убытков составляет почти 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" массовое вымирание редких журавлей произошло из-за отравления обработанным зерном.