Возле станции "Академик Вернадский" фиксируют рекордные скопления пингвинов. Фото

Преимущественно идет речь о субантарктических пингвинах (дженту) или пингвинах Адели

"Обычно, когда в Антарктике зима (а в Украине соответствии лето), пингвины, живущие возле нашей станции, отплывают несколько севернее. Поскольку они питаются крилем, то нуждаются в открытой воде для охоты на "добычу". Поэтому, когда акваторию вокруг "Вернадского" на зиму сковывает лед, пингвины откочевывают туда, где открыта вода, чтобы иметь доступ к еде. Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а следовательно и пингвины теперь держатся совсем неподалеку. В этом июле наши полярники зарегистрировали чрезвычайно большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов, питающихся", - сообщили ученые.

Преимущественно идет речь о субантарктических пингвинах (дженту) или пингвинах Адели.