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Возле станции "Академик Вернадский" фиксируют рекордные скопления пингвинов. Фото

Преимущественно идет речь о субантарктических пингвинах (дженту) или пингвинах Адели

Facebook / Национальный антарктический научный центр

Возле украинской станции "Академик Вернадский" на Антарктиде фиксируются рекордные для этого сезона скопления пингвинов. Об этом говорится на Facebook-странице Национального научного антарктического центра.

"Обычно, когда в Антарктике зима (а в Украине соответствии лето), пингвины, живущие возле нашей станции, отплывают несколько севернее. Поскольку они питаются крилем, то нуждаются в открытой воде для охоты на "добычу". Поэтому, когда акваторию вокруг "Вернадского" на зиму сковывает лед, пингвины откочевывают туда, где открыта вода, чтобы иметь доступ к еде. Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а следовательно и пингвины теперь держатся совсем неподалеку. В этом июле наши полярники зарегистрировали чрезвычайно большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов, питающихся", - сообщили ученые.

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Преимущественно идет речь о субантарктических пингвинах (дженту) или пингвинах Адели.

"В этом году недалеко от станции пингвины появляются волнами. Вероятно, к ним присоединяются мигранты из более южных районов, где погодные условия становятся неблагоприятными. На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", в конце июня и в июле пингвины также появлялись время от времени. В отдельные дни их не отмечали вовсе или регистрировали небольшие группы. А кое-где численность группировок пингвинов превышала тысячу особей, причем это были преимущественно пингвины Адели", - добавляется в сообщении.
 
 
 
К слову, ученые также отметили, что такие большие скопления пингвинов привлекают хищников, которые на них охотятся – морских леопардов и косаток. Поэтому они сейчас тоже держатся поблизости. Так, на днях сообщалось, что к станции "Академик Вернадский" приплыли косатки.
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