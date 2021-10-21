Возле Ровно нашли ритуальное захоронение, которому около 5 тыс. лет

Фото из открытых источников

В нем содержались остатки животного

Скелет самки лося, которому ориентировочно 5 тысяч лет, раскопали археологи вблизи ровно. Предполагают, что это было ритуальное захоронение. Об этом сообщает Общественное.

"Учитывая специфику черепа можно предположить, что это лось, но отсутствие рогов указывает, что это самка лося. Также, учитывая расположение костяка, можем предположить, что это ритуальное захоронение. Но подчеркну, что это лишь предположение, подтвердить это сможем только после анализа скелета животного", – отметил руководитель экспедиции Алексей Войтюк.

Найденные останки археолог предварительно датирует периодом бронзового века, это 3-2 тысячелетия до нашей эры. Останки животного этого исторического периода на территории области раскопали впервые.

Археологические раскопки продолжаются. Их продолжают на локации, которая является памятником местного значения, члены экспедиции охранно-археологической службы Национальной академии наук и краеведческого музея.

В Ровенском районе, где ведутся раскопки, насчитывается более 100 памятников археологии местного значения, в области – почти 900.

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