Возле Новой Зеландии нашли акул, которые светятся в темноте

Светящиеся в темноте акулы BBC

Способность светиться обнаружили у черной, чернобрюхой и южной акул

Группа ученых сделали открытие для науки, выяснив, что три глубоководные виды акул, которые живут близ Новой Зеландии, светятся в темноте. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, одним из видов, которые удалось отыскать, есть черная акула, которая является самым известным позвоночным в мире и может достигать длины почти 2 метра. Также способны светиться чернобрюхая акула и южная акула. Все эти виды уже известны морским биологам. Однако то, что они светятся в темноте, ученые обнаружили впервые.

Ученые считают, что биолюминесценция (выработка собственного света организмом животных) акул может помочь им скрываться от хищников, а также избегать других угроз. Акулы светятся благодаря фотофорам – клеткам со специальными бактериями, которые находятся в их коже.

Все три вида акул живут в так называемой "зоне сумерек", на глубине от 200 до 1 тыс. метров.

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии и Национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии объясняют, что для морских организмов важно "светиться".

"Производство света на глубине должно играть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете", – сообщают они.

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Напомним, ранее в Новой Зеландии 60-летнему пенсионеру, который занимался серфингом, удалось победить белую акулу для этого он ее ударил и выругался.