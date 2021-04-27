Возле Львова нашли древний меч германского воина

Меч, найденный на Львовщине Скриншот с видео Службы автомобильных дорог во Львовской области

От пробыл под землей около полутора тысяч лет

На северной объездной дороге Львова найдено меч, который когда-то носил германский воин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в области.

"Меч, который пролежал в земле более полутора тысяч лет, найден работниками спасительной археологической службы возле села Малые Подлески. Обнаружить находку удалось во время разведок на месте проектируемого строительства Северной объездной Львова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, меч был скручен и сперва показался простым куском железа. Однако, ученые уже установили, что оружие принадлежало пешему воину одного из германских племен так называемой пшеворской культуры.

При этом добавляется, что открытие было сделано в ходе первого этапа археологических исследований. Археологи надеются, что отыщут еще более сенсационные находки в ходе последующих раскопок.

"Без сомнения, нас ожидают впечатляющие находки, ведь археологи должны исследовать 21 древнее поселение, которые датированы от VI тысячелетия до н. э. и до XIII века", - анонсировал руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Таким образом, меч-гладиус стал первым из экспонатов промо-кампании о загадочных находках дорог, которые открывает Украине Программа президента.

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