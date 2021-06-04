ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

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Обещания пожертвовать 150 миллионов доз вакцин через COVAX были "прекрасным началом", однако в настоящее время существуют две большие проблемы"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможных проблемах в реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает France24.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз из ряда стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии коронавируса, – ред.)", – заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард.

По его словам, обещания пожертвовать 150 миллионов доз вакцин через COVAX были "прекрасным началом", однако в настоящее время существуют две большие проблемы".

"Во-первых, очень мало пожертвований запланированы в период июнь-июль, а это значит, что мы все еще будем иметь промежуток дефицита. Другая проблема заключается лишь в объеме. Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере у 30-40% населения мира в этом году, то мы должны вакцинировать еще 250 миллионов человек в период с сегодняшнего дня до конца сентября", – отметил он.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июня, в Украину в рамках инициативы COVAX прибыла очередная партия COVID-вакцины AstraZeneca.