ВОЗ зарегистрировала 17 случаев полиомиелита в Украине

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Болезнь распространяется из-за низкого уровня вакцинации

В двух регионах Украины зафиксировали 17 случаев полиомиелита из-за низкого уровня вакцинации, усиленной пандемией. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт в интервью УП.

По его словам, эксперты ВОЗ, Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, Детского фонда ООН, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и местные органы здравоохранения устанавливают пути распространения вируса, который вызывает болезнь.

"Мы пытаемся понять, как распространился вирус в общине, чтобы дать рекомендации национальным органам власти для принятия соответствующих мер", - отметил Хабихт.

При этом он добавил, что вакцинный штамм грозит именно невакцинированным и распространяется он исключительно из-за того, что в Украине низкий охват прививок, и во время пандемии система рутинной вакцинации становится уязвимой.

"Сейчас стратегия по реагированию на вспышку разрабатывается, поэтому я призываю прививать своих детей. Мы не хотим видеть возвращение вируса. Украина не уникальна в этом случае. Мы видим такие случаи в Таджикистане, где сейчас происходит реагирование на вспышку, и некоторых других странах" , - подчеркнул представитель ВОЗ.

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Как сообщалось ранее, в Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады.

Также предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов.