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ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей от COVID-19

Фото из открытых источников

Для общей рекомендации по вакцинации детей необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин

Всемирная организация здравоохранения впервые заговорила о том, что детей можно вакцинировать от коронавируса. В то же время они не входят в группу с более высоким риском переноса заболевания в тяжелой форме. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Как отмечают в ведомстве, вакцинация детей менее срочная, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас проходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса COVID-19. При этом он признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не имеет в инструкциях показаний к этому.

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