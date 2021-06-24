ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей от COVID-19
Для общей рекомендации по вакцинации детей необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин
Всемирная организация здравоохранения впервые заговорила о том, что детей можно вакцинировать от коронавируса. В то же время они не входят в группу с более высоким риском переноса заболевания в тяжелой форме. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.
Как отмечают в ведомстве, вакцинация детей менее срочная, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас проходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса COVID-19. При этом он признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не имеет в инструкциях показаний к этому.