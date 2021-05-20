ВОЗ: Возобновлять международные поездки все еще опасно

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Прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Об этом сообщило агентство ANSA.

Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".

"Прямо сейчас, перед лицом угрозы, которая сохраняется, и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.

О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID-19 туристам.

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Ранее сообщалось, что граждане Украины при условии соблюдения противоэпидемических требований имеют возможность путешествовать в 107 стран мира.