ВОЗ: Возобновлять международные поездки все еще опасно
Прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Об этом сообщило агентство ANSA.
Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".
"Прямо сейчас, перед лицом угрозы, которая сохраняется, и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.
О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID-19 туристам.
Ранее сообщалось, что граждане Украины при условии соблюдения противоэпидемических требований имеют возможность путешествовать в 107 стран мира.