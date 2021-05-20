live
Новости » Общество Читати новину українською

ВОЗ: Возобновлять международные поездки все еще опасно

Харьковское измерение

Прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Об этом сообщило агентство ANSA.

Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".

"Прямо сейчас, перед лицом угрозы, которая сохраняется, и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.

О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID-19 туристам.

Новости по теме: В ЦОЗ объяснили, кому не нужна самоизоляция после поездки за границу

Ранее сообщалось, что граждане Украины при условии соблюдения противоэпидемических требований имеют возможность путешествовать в 107 стран мира.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Банкам разрешили списывать средства со счетов должников: Как это работает и сколько денег можно потерять Минус Степанов, Криклий и Петрашко: Почему Рада отправила в отставку трех министров и что известно о кандидатах на их посты Уменьшение стоимости, качества и предложения: К чему может привести госрегулирование цен на топливо в Украине Новые кандидаты на должности министров и снижение стоимости топлива в Украине: Главные новости на утро 18 мая

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника