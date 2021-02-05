ВОЗ сообщает о замедлении темпов распространения коронавируса
Значительную роль в снижении новых случаев сыграла вакцинация
В течение последних дней в мире фиксируется снижение количества случаев коронавирусной инфекции, однако стоит сохранять бдительность. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/Bc8geVbAuh— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 5, 2021
Керхове рассказала, что снижение случаев заражения происходит вследствие целого ряда факторов. В первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи.
По ее словам, значительную роль в снижении новых случаев сыграла вакцинация.
"Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться выбранного курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила Керкхове.
Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о возможности контролировать коронавирусную инфекцию.