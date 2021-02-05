ВОЗ сообщает о замедлении темпов распространения коронавируса

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Значительную роль в снижении новых случаев сыграла вакцинация

В течение последних дней в мире фиксируется снижение количества случаев коронавирусной инфекции, однако стоит сохранять бдительность. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Керхове рассказала, что снижение случаев заражения происходит вследствие целого ряда факторов. В первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи.

По ее словам, значительную роль в снижении новых случаев сыграла вакцинация.

"Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться выбранного курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила Керкхове.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о возможности контролировать коронавирусную инфекцию.