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ВОЗ рекомендует вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом в легкой форме

Фото из открытых источников

В то же время в организации советуют воздержаться от прививки детей

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом в легкой форме. Об этом заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает пресс-служба организации.

"Иммунитет людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно, слабее, чем у тех, кто переболел в тяжелой форме. В то же время вакцинация усилит иммунный ответ организма. Даже если у вас уже была инфекция, и вы получили вакцину, она действует как бустер и усиливает иммунный ответ — как ответ антител, так и ответ Т-клеток", — пояснила она.

В то же время, ВОЗ пока не рекомендует вакцинировать детей, поскольку было проведено слишком мало исследований. К тому же, эксперты до сих пор не знают, как долго иммунитет вакцинированного человека сможет бороться с коронавирусом.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, что после введения вакцины против коронавируса существует несколько вероятных варианта развития событий. Первый из них - это инфицирование COVID-19, однако человек будет иметь незначительные симптомы. Также вакцинированные могут переболеть бессимптомно или и вообще не заразиться коронавирусом.

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