ВОЗ рассматривает четыре возможных варианта первой передачи коронавируса человеку

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По одной из них человек заразился болезнью прямо от животного

Специалисты Всемирной организации здравоохранения полагают, что коронавирус мог впервые попасть в организм человека четырьмя способами. Об этом пишет Sky News.

Так, согласно выводам исследователей, одной из возможных версий рассматривается человек заразился прямо от животного, однако, маловероятно, что от летучей мыши, как считалось ранее.

Второй версией рассматривается переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". ВОЗ считает, что именно эта версия является наиболее вероятной.

Следующей теорией выступает инфицирование через замороженные продукты, "выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку".

Последней версией специалисты ВОЗ рассматривают утечку из китайской лаборатории. Здесь эксперты говорят про чрезвычайно маленький шанс.

Отмечается, что команда ВОЗ в дальнейшем продолжит разрабатывать каждую из гипотез.

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Напомним, ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения сделала заявление, в котором отметила, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "крайне маловероятно" связано с лабораторией в Ухане, зато вирус мог циркулировать за пределами города.