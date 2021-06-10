ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге Скриншоты из видео

Эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил во время брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавирус более заразен и может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - подчеркнул он.

Ранее в ВОЗ предупреждали, что в связи с распространением новых штаммов коронавируса COVID-19 быстрое смягчение карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.