ВОЗ прогнозирует, что COVID-пандемия не завершится до середины 2022 года

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

По словам главы ВОЗ, пандемия будет продолжаться до тех пор, пока у большей части населения планеты не будет иммунитета

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса COVID-19 не завершится по крайней мере до середины 2022 года. Об этом сообщает Newsweek.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус объявил о глобальной цели - сделать прививку по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю 2021 года. Кроме того, он надеется достичь 40% к концу года, а затем 70% к середине следующего 2022 года.

"Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока у большей части населения планеты не будет иммунитета, который достигается именно путем вакцинации. Пандемия закончится, когда мир решит положить ей конец, поскольку решения находятся в наших руках", - отметил глава ВОЗ.

По данным проекта Our World in Data, по состоянию на сегодня против Covid-19 в мире полностью привито более миллиарда людей, что составляет 13,6% населения планеты. Однако вакцины распределены неравномерно, в США уровень массовой вакцинации приближается к 70%, а в бедных странах в среднем 1% людей получили хотя бы одну дозу препарата.

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Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта". По его словам, новые варианты вируса начали интенсивно появляться, и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем "индийский" штамм и привести к печальным последствиям.