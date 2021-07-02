live
Новости » Общество Читати новину українською

ВОЗ призывает ввести COVID-тестирование в школах во избежание " дистанционки"

Фото из открытых источников

Ранее организация рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавирус

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить в школах тестирование на коронавирус, даже если в учреждении не зафиксировано вспышки COVID-19. Об этом сообщает Today Online.

Организация считает, что таким образом удастся избежать негативных последствий дистанционного обучения.

Ранее она рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавирус, но теперь ВОЗ советует проводить тестирование методом ПЦР или с помощью быстрых тестов на антиген даже при отсутствии случаев COVID.

"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и не прибегать к закрытию школ", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы не можем позволить, чтобы пандемия лишала детей возможности их обучения и развития", - добавил он.

Как подчеркнул чиновник, закрытие школ "оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

Новости по теме: Маски и социальная дистанция: ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения впервые заговорила о том, что детей можно вакцинировать от коронавируса. В ведомстве отметили, что вакцинация детей менее срочная, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве рассказали, планируют ли в Украине проводить COVID-вакцинацию детей В Украине рассмотрят возможность прививки различными вакцинами от COVID-19 Украина на финальном этапе внедрения COVID-сертификатов, - Минцифра Бедные страны столкнулись с дефицитом вакцины от COVID-19, - ВОЗ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект