ВОЗ призывает ввести COVID-тестирование в школах во избежание " дистанционки"

Ранее организация рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавирус

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить в школах тестирование на коронавирус, даже если в учреждении не зафиксировано вспышки COVID-19. Об этом сообщает Today Online.

Организация считает, что таким образом удастся избежать негативных последствий дистанционного обучения.

Ранее она рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавирус, но теперь ВОЗ советует проводить тестирование методом ПЦР или с помощью быстрых тестов на антиген даже при отсутствии случаев COVID.

"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и не прибегать к закрытию школ", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы не можем позволить, чтобы пандемия лишала детей возможности их обучения и развития", - добавил он.

Как подчеркнул чиновник, закрытие школ "оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения впервые заговорила о том, что детей можно вакцинировать от коронавируса. В ведомстве отметили, что вакцинация детей менее срочная, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.