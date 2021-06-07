ВОЗ предупреждает о катастрофических последствиях из-за быстрого смягчения карантина

Больше всего могут пострадать люди, которые еще не вакцинировались от коронавируса

В связи с распространением новых штаммов коронавируса COVID-19 быстрое смягчение карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"В странах с самым большим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - добавил Гебреисус.

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Напомним, по состоянию на утро 7 июня в Украине подтвердили 2 215 052 случая коронавируса COVID-19, а за минувшие сутки заболели 535 человек, 1743 человека выздоровели, а 33 пациента не смогли побороть болезнь.